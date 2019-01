Robbie Williams vs Jimmy Page: guerra tra vicini di casa a colpi di…

Condividi

Linkedin email

È guerra aperta tra le star Robbie Williams e Jimmy Page. I due sono vicini di casa a Londra da 5 anni e sono ai ferri corti da quando lo storico chitarrista dei Led Zeppelin si è opposto ai lavori di ristrutturazione del palazzo dell’ex Take That. Secondo Page, gli scavi rischierebbero di danneggiare le fondamenta della sua magione e le autorità gli hanno dato ragione. Su tutte le furie, prima Robbie Williams gli ha dato del «malato mentale» per poi scusarsi pubblicamente, mentre il musicista ha segnalato diverse volte gli abusi edilizi al di là del muro che divide le due case, che sono costati al proprietario migliaia di sterline. Come scrive Michele farina sul Corriere della Sera, l’anno scorso, Williams ha presentato una nuova variante della sua piscina sotterranea con palestra, progetto approvato a dicembre, ma ben presto bloccato: stop ai lavori senza monitoraggio di rumore e vibrazioni e obbligo di anticipare una cifra che andrà a Page in caso di danni.

Tanto è bastato per scatenare la tremenda vendetta del cantante, che ha iniziato a tormentare i vicini «sparando a tutto volume Black Sabbath, Pink Floyd e Deep Purple, ben sapendo che questo disturba». Così si legge nell’esposto anonimo recapitato Royal Borough di Kensington. Inoltre, stando al reclamo, Robbie Williams si sarebbe esibito in giardino vestito da Robert Plant, il cantante degli Zeppelin, «indossando una parrucca e mettendosi un cuscino sotto la camicia per prendere in giro la pancia da birra che Plant sfoggia negli ultimi tempi. Questo è imbarazzante perché Plant un tempo si esibiva sul palco con la camicia aperta e adesso comunque non lo fa più». Il portavoce di Williams ha detto al Daily Telegraph che si tratta di «accuse false e assurde». (r.a.)

(Ph. Shutterstock)