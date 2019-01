Monetine fontana di Trevi alla Caritas, Raggi: «controllerò»

Condividi

Ha fatto molto discutere a Roma l’ipotesi che il Comune potesse tenersi i soldi, non era chiaro se parte o tutti, che ogni anno vengono raccolti in fondo alla fontana di Trevi, dove come è noto i turisti lanciano per tradizione delle monetine. Si parla di circa 1 milione e mezzo di euro. La sindaca Virginia Raggi (M5S) alla fine ha fatto dietrofront annunciando che i soldi continueranno ad andare alla Caritas, ma che il Comune effettuerà controlli stringati sia sulla cifra esatta sia su come verrà spesa. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)

(ph: Shutterstock – Maridav)