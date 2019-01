Roma, striscione choc: «Battisti libero, amnistia per compagni»

Condividi

Linkedin email

Uno striscione di solidarietà nei confronti del terrorista Cesare Battisti, arrestato ieri in Bolivia, è stato affisso nella notte a Roma, nei pressi del Colosseo. Sullo striscione era riportata la scritta “Battisti libero, amnistia per i compagni, noi restiamo” e una stella a cinque punte rossa. Lo striscione è stato rimosso dalla polizia. Indaga la Digos. L’iniziativa è stata rivendicata sul profilo Facebook “Noi Restiamo“: «L’asse Salvini-Bolsonaro – si legge nel post – arresta Cesare Battisti, pro-Battisti utilizzato per condannare un periodo storico di forte cambiamento sociale e aspra lotta politica. Con gli applausi della sinistra manettara il movimento reazionario a livello mondiale continua la sua macelleria sociale tentando l’annichilimento di una storia non pacificata. Come sempre nella storia i padroni e i servi coprono i loro crimini condannando chi ha reagito alla loro violenza». (r.a.)

(Ph. Noi Restiamo / Facebook)