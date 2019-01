Siria, Trump: «tregua coi curdi o devasteremo economia della Turchia»

«Devasteremo economicamente la Turchia se colpirà i curdi». Il presidente del Stati Uniti Donald Trump minaccia l’alleato della Nato dando l’annuncio su Twitter dell’inizio del rientro delle truppe americane dalla Siria. «Inizia il lungo ritiro, mentre continuiamo a colpire duramente e da più direzioni quel poco che resta del califfato dell’Isis. Se si riformerà lo attaccheremo di nuovo dalle basi nei dintorni», avverte il presidente Usa.

Quindi il monito a Erdogan: «Create una “safe zone” di 30 chilometri», cessando le ostilità con i ribelli curdi, veri eroi del conflitto, oppure Ankara ne pagherà le conseguenze. «Allo stesso modo – aggiunge Trump in un secondo tweet -, non voglio che i curdi provochino la Turchia. Russia, Iran e Siria sono stati i maggiori beneficiari della politica a lungo termine degli Stati Uniti di distruggere l’Isis: nemici naturali. Ne beneficiamo anche noi, ma è ora di riportare a casa le nostre truppe. Basta guerre infinite!». (r.a.)

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone….

….Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria – natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 gennaio 2019