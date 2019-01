Striscia, inchiesta su presunto killer di gatti: aggredito Edoardo Stoppa

Condividi

L’inviato di Striscia la notizia Edoardo Stoppa (in foto) e la troupe del tg satirico sono stati aggrediti a Battipaglia (Salerno) durante un servizio su un presunto killer dei gatti, sospettato di aver ucciso oltre 70 felini usando dei bocconi avvelenati. Dopo diverse ricerche, l’inviato avrebbe scoperto l’identità dell’uomo e si è diretto a Battipaglia per intervistarlo. Il presunto killer non ha voluto rispondere alle domande di “Striscia” e ha chiamato la polizia.

«Quando sono arrivati gli agenti di polizia – racconta Edoardo Stoppa – l’uomo è sceso di casa per attaccarci con un coltello di 25 centimetri. Per fermarlo – aggiunge – sono serviti cinque agenti e uno di loro è stato raggiunto da una coltellata». L’aggressore è stato arrestato e ora si trova in stato di fermo al commissariato di Battipaglia; l’agente, ferito a una mano, è stato accompagnato all’ospedale cittadino. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Edoardo Stoppa / Facebook)