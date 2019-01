Un cuore… d’oro: VIOFF aiuta l’Altopiano di Asiago colpito dal maltempo

Condividi

Il prossimo weekend Vicenza sarà animata dall’edizione winter 2019 di “VIOFF Golden Wood edition“, il Fuori Fiera ideato dal Comune di Vicenza per promuovere la città e le sue eccellenze in occasione di Vicenzaoro January, uno dei più importanti e prestigiosi saloni internazionali dedicati all’oreficeria e gioielleria, organizzato da Italian Exhibition Group Spa (IEG). Il programma delle iniziative sarà dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione intelligente di un bosco sull’Altopiano di Asiago, duramente colpito dal maltempo a fine ottobre 2018.

Sono diversi i modi per poter dare il proprio contributo a questa iniziativa benefica. Uno di questi è il concerto “L’oro della Serenissima” dell’Orchestra Barocca Andrea Palladio, che si terrà al teatro comunale di Vicenza domenica alle 20:30. L’intero incasso della serata, infatti, verrà devoluto al rimboschimento di zone distrutte dell’Altopiano di Asiago. Focus del concerto, una delle pagine musicali del barocco veneziano più note della storia della musica: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi con la presenza del solista al violino Franco Mezzena e del maestro concertatore al cembalo Enrico Zanovello. Ad arricchire l’esibizione la voce narrante di Pino Costalunga.

Per tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti consultare il sito del Teatro Comunale di Vicenza, www.tcvi.it.

Il concerto non è l’unica iniziativa pensata da VIOFF per poter aiutare la popolazione asiaghese colpita dal maltempo. All’interno della Fiera di Vicenza, infatti, sarà attivo da venerdì a domenica, dalle 10 alle 17, un desk gestito dalla sezione vicentina dell’Associazione Nazionale Alpini dove sarà possibile fare delle donazioni. Desk che saranno presenti sabato 19 anche nei locali che ospiteranno gli aperitivi diffusi nel cuore della città: Moplen, Ostaria Il Grottino, Julien, Ovosodo e Angolo Palladio. Infine sarà possibile fare delle donazioni per la ricostruzione intelligente di un bosco sull’Altopiano di Asiago al seguente C/C bancario: IT16Z0306960131100000046006, con la causale: Donazione Boschi Altopiano 7C.

Vvox è mediapartner di VIOFF Golden Wood edition.

L’evento è realizzato dal Comune di Vicenza con la collaborazione di Italian Exhibition Group, Vicenzaoro, Unione Montana Spettabile Reggenza 7 Comuni, Consorzio Turistico Vicenzaè, Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, Coldiretti.

Partner dell’iniziativa: Veneto Agricoltura; Apindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio; Confindustria; ANA Vicenza; Biblioteca Bertoliana, Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza; Meneghini&Associati; Gruppo Aim, SVT; Cuore Matto Gold, MondoMostre, Vicenza In Oro, con il contributo di Cassa Rurale e Artigiana di Brendola; del Gruppo Bancario Iccrea; Latterie Vicentine, Belluscio Assicurazioni, Palakiss.

Media partner: Il Giornale di Vicenza, Rete Veneta, TVA Vicenza, Tviweb.

Clicca qui per leggere il programma completo di VIOFF Golden Wood edition.