Battisti, Bersani sfotte Salvini: «l’ha preso lui, con un colpo di karate»

Condividi

Linkedin email

L’arresto del terrorista Cesare Battisti in Bolivia? Merito del ministro dell’Interno. Pier Luigi Bersani (Articolo 1) irride il leader leghista dopo la passerella mediatica di ieri all’aeroporto di Ciampino per ricevere il latitante. «La verità è su Twitter – scherza Bersani a margine di una manifestazione contro Casapound in Romagna -: è stato Salvini in persona ad andare con un colpo di karate nella periferia di Santa Cruz, poi lo ha arrestato vestito prima da Nembo Kid e poi con la divisa della Polizia».

Poi l’ex ministro torna serio giudicando «indecoroso che le vittorie dello Stato vengano banalizzate in questo modo». Quindi puntualizza che «a restituire Battisti non è stato Bolsonaro, ma Morales, un politico di sinistra». (r.a.)

Fonte: Corriere della Sera

(Ph. Imagoeconomica)