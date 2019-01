Brexit, May già bocciata da Camera dei Lord

Condividi

A poche ore dal voto decisivo sulla Brexit alla Camera dei Comuni, la premier inglese Theresa May ha incassato la prima sconfitta parlamentare ufficiale del suo accordo con l’Ue. Nella notte, infatti, la Camera dei Lord ha approvato, con 321 voti favorevoli e 152 contrari una mozione in cui si afferma che l’accordo della premier per l’uscita dall’Unione Europea danneggerebbe l’economia, la sicurezza interna e l’influenza globale del Regno Unito. La mozione è un segnale politico che conferma i pronostici negativi per la May, che sembra destinata alla sconfitta nel voto di stasera. Secondo le previsioni, sono un centinaio i deputati conservatori e quelli del Democratic Unionist Party nordirlandese che si uniranno all’opposizione per bocciare l’accordo negoziato con Bruxelles, determinando la sconfitta del governo.

L’esito del voto appare scontato e ormai il dibattito Oltremanica non è più sulle chance di vittoria del “sì” all’accordo, ma sui possibili scenari dopo la sconfitta della May. Nulla, al momento, sembra poter fermare una “no deal Brexit“, che scatterà inesorabilmente il 29 marzo. Per tale ragione, ieri per la prima volta la premier non ha escluso la proroga dell’Articolo 50. attraverso una proposta di legge che, se approvata, fermerebbe l’uscita automatica del Regno Unito dall’Unione Europea. La legge obbligherebbe la premier a chiedere a Bruxelles una proroga dell’Articolo 50 e in caso di rifiuto da parte della Ue, la premier avrebbe quindi l’obbligo di legge di ritirare unilateralmente la procedura, secondo quanto stabilito recentemente anche dalla Corte di giustizia europea.