Brexit, vaccini e democrazia: Grillo fischiato a Oxford

Beppe Grillo contestato dagli studenti di Oxford. Ieri il comico fondatore del Movimento 5 Stelle era ospite della Oxford Union, società di dibattiti legata all’ateneo britannico, in un incontro off limits per la stampa. Grillo è entrato in sala bendato «per sottolineare che guardare in faccia la realtà è pericoloso» e si è lanciato nel consueto monologo, durante il quale, tra l’altro, si è detto contrario all’eventualità di un secondo referendum sulla Brexit: «sarebbe la negazione della democrazia che si è già espressa col primo voto».

Come riporta Luigi Ippolito sul Corriere della Sera – riuscito “intrufolarsi” all’incontro – tutto è filato liscio fino all’inizio del dibattito. Il presidente della Oxford Union ha chiesto più volte conto al “garante” del M5S delle loro responsabilità come forza di governo, invano. Grillo – che parlava in italiano con un traduttore a fianco – è stato poi contestato, tra gli applausi della sala sulla sua contrarietà all’obbligo di vaccinarsi e sulla democrazia interna al partito. «Siete tosti», ha chiosato Grillo. «Sei patetico!», la risposta dalla sala. (r.a.)