Catania, proposta di matrimonio in aeroporto. Ma lei se la dà a gambe

Condividi

Linkedin email

Una vicenda dal finale triste si è svolta all’aeroporto di Catania. Anello in una mano e palloncino a forma di cuore con scritto “mi vuoi sposare”, un romanticissimo ragazzo ha atteso con trepidazione l’arrivo della fidanzata (o presunta tale) per farle la proposta di matrimonio. Purtroppo, però, la vita non è un film e le cose non sono finite proprio bene. La ragazza, alla vista della sorpresa che l’aspettava… se l’è data a gambe! E mentre la fidanzata fuggiva, la madre di lei si è scagliata contro il genero mancato. Chissà se sarà finita qui…