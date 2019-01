Celentano, il mistero del volume altissimo durante lo spot di Adrian

Condividi

Forse ve lo sarete chiesto pure voi, di certo sul web gli utenti si sono scatenati su questa domanda: come mai la pubblicità di Adrian, la serie animata di Adriano Celentano, ha un volume così alto? Effettivamente la differenza sonora con gli altri spot di Mediaset è notevole: a chi non è capitato di essere in soggiorno o in cucina con la tv di sottofondo e sentire improvvisamente la pubblicità incriminata costringendo alla corsa al telecomando per abbassare il volume della tv. Molti utenti, soprattutto su Twitter, fanno notare che c’è anche un precedente: anche nel 2013, in occasione dello spot che lanciava il programma Rock Economy sempre di Celentano, le problematiche erano analoghe.

«La corsa al telecomando per abbassare il volume quando trasmettono la pubblicità di Adriano Celentano nuova specialità olimpica»; «Puoi tenere il volume della televisione il più basso che vuoi ma appena arriva la pubblicità di Celentano prenderai sempre un colpo dallo spavento». Questi sono solo alcuni dei commenti più divertenti che si possono leggere sul web. (a.mat.)

(ph: mediaset)