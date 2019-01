Donazzan a studenti: «scegliete l’alternanza scuola-lavoro»

Condividi

Linkedin email

L’assessore regionale del Veneto all’istruzione e formazione Elena Donazzan, incontrando gli studenti del liceo scientifico Marconi di Conegliano (Treviso), promosso dalla Fondazione Agnelli come miglior liceo veneto del 2018, è tornata a parlare dell’alternanza scuola-lavoro, anche in vista dell’imminente scadenza dei termini per le pre-iscrizioni. «Scegliete in base all’accompagnamento e all’orientamento fatto dai docenti che conoscono i ragazzi – ha detto la Donazzan -, alle aspirazioni e ai sogni dei giovani, ma privilegiate istituti che promuovano l’alternanza scuola-lavoro».

«Se sogni di fare il cuoco – ha aggiunto l’assessore rivolgendosi agli studenti – non puoi non mettere in

conto che ti sarà chiesto di lavorare il sabato e la domenica. Per questo invito studenti e famiglie a preferire scuole e istituti che propongano esperienze strutturate di alternanza scuola-lavoro. La Regione e l’Ufficio scolastico regionale del Miur monitorano il successo e la qualità delle nostre scuole: gli istituti che hanno saputo realizzare percorsi efficaci di alternanza – ha concluso la Donazzan – hanno dimostrato di concorrere al miglioramento dei risultati scolastici, compresi quelli legati al comportamento». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Elena Donazzan)