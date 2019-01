Fattura elettronica, Assindustria: «nessun vantaggio per imprese venete»

Condividi

A pochi giorni dall’introduzione della fattura elettronica Assindustria Venetocentro, che sta seguendo questa fase con un’assistenza costante alle imprese, dopo avere organizzato nei mesi scorsi incontri informativi con migliaia di presenze complessivamente tra Padova e Treviso, interviene per fare il punto della situazione e invita il governo a rendere più semplici le operazioni. «Ci auguriamo – dichiara in una nota Marco Stevanato, vicepresidente di Assindustria Venetocentro con delega al Fisco (in foto) – che in tempi ragionevoli questo nuovo obbligo contabile possa produrre vantaggi operativi anche per le imprese. Ad esempio utilizzando la fatturazione elettronica per rendere più efficiente la gestione del loro magazzino. Una evoluzione sicuramente auspicata ma, al momento, non percepita. Soprattutto dalle imprese di minore dimensione. Al contrario – prosegue Stevanato – questo nuovo adempimento determina immediati vantaggi per l’Amministrazione finanziaria che vede ampiamente agevolata la propria attività di indagine e controllo».

«Confindustria continua ad auspicare che, a seguito dell’introduzione di questa nuova procedura, si provveda con tempestività ad avviare quel processo di semplificazione di cui le imprese hanno grande bisogno. Una riforma che da anni viene annunciata ma che vede una lenta applicazione». «L’impressione che stiamo raccogliendo dalle imprese associate conferma un certo disorientamento causato da una serie di dubbi interpretativi/operativi che ancora permangono – aggiunge Bruno Carrera, responsabile dell’Area Economia e Diritto di Impresa di Assindustria Venetocentro -. Come troppo spesso accade, l’avvio di nuove procedure contabili/amministrative non è mai accompagnato da un quadro di riferimento chiaro e definito in ogni suo aspetto. Come dovrebbe accadere. Teniamo conto che le imprese non percepiscono, almeno in questa fase, alcun significativo vantaggio dall’introduzione della fatturazione elettronica. Semmai, – conclude – hanno dovuto sopportare costi legati all’implementazione di nuove procedure informatiche». (t.d.b.)