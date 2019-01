Condividi

Linkedin email

Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4,1 e 4,6 ha avuto luogo nella zona tra Cesena, Ravenna e Forlì ad una profondità di 25 chilometri poco dopo la mezzanotte. Il sisma è stato avvertito distintamente anche in Veneto, soprattutto per chi si trovava nei piani più alti. Per ora non ci sono notizie di danni o feriti. (a.mat.)

Fonte: Ingv