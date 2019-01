Fratello Battisti: «perchè Salvini non cerca fascisti nascosti in Brasile?»

Condividi

Linkedin email

«Non ce la facevo più a scappare, l’arresto è stata una vera liberazione. Ero stanco». Secondo il Corriere della Sera, sarebbero queste le prime parole pronunciate da Cesare Battisti seguite dalla confessione durante il viaggio in aereo per rientrare in Italia: «sono colpevole e su questo non si discute. Ma non sono colpevole di tutto quello che mi è stato addebitato».

Il fratello Vincenzo lo difende a spada tratta sulle pagine de Il Messaggero: «è una vittima, è sempre stato condannato in contumacia perché i suoi amici pentiti lo hanno accusato. Siccome Cesare era latitante, diamo la colpa a Battisti e via. L’arresto è un’ingiustizia, lui mi ha giurato che non ha mai ammazzato nessuno». E aggiunge: «se parlasse farebbe crollare la politica, non hanno mai voluto che parlasse perchè sono tutti compromessi. Quello che mi dà più fastidio – conclude – è che hanno sempre rotto a mio fratello, mentre i fascisti che hanno ammazzato e stanno in Brasile nessuno li cerca, perché non cercano pure quelli? Il signor Salvini andasse pure a cercare gli amici suoi».

Infine parla Priscila Luana Pereira, ex compagna di Cesare Battisti, che al quotidiano brasiliano O Estado de Sao Paulo ha rivelato: «ha già problemi di età e di salute come l’epatite, deve prendere le medicine. Devono garantire

che non si ammali. Credo che i difensori dei diritti umani chiederanno una riduzione della pena». E sul figlio avuto con Battisti che oggi ha 5 anni dice: «non capisce perfettamente cosa sta succedendo, ma gli manca il padre, chiede perché siamo qui e lui no». (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)