Juncker: «ci prendevano per pazzi ma 20 anni dopo l’euro è un successo»

«L’Euro è un successo». Queste le parole del presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker che durante la plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo ricorda come «quando abbiamo lanciato il processo verso la moneta unica, ci prendevano per pazzi, dicevano che l’unione monetaria non avrebbe potuto funzionare. Da deputati ai giornalisti, dai professori di diritto agli economisti, tutti dicevano che sarebbe stata un’avventura che avrebbe condotto l’Ue al bordo dell’abisso. Ebbene, siamo ben lontani dall’abisso, perché possiamo constatare che il percorso intrapreso da vent’anni è stato coronato da successo». Ma ci sono anche degli aspetti negativi da correggere come «la convergenza economica e sociale tra gli Stati membri che lascia tuttora a desiderare». Un’altra grande debolezza è «il coordinamento delle politiche economiche che non è perfetto. Non sarà mai perfetto, ma dobbiamo fare di più. Non possiamo abbassare la guardia». (a.mat.)

Fonte: adnkronos

