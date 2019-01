La spesa che non pesa, a Vicenza shopping senza borse e pacchi

Condividi

Sarà sabato 19 gennaio il primo giorno di sperimentazione dell’iniziativa “La spesa che non pesa“, il servizio gratuito che per tutto il mese (domenica 20, martedì 22, giovedì 24, sabato 26 e domenica 27 gennaio), consentirà di fare acquisti in alcuni negozi del centro storico senza l’onere di portare i pacchi con sé. Il servizio sarà offerto gratuitamente a chi utilizzerà il parcheggio di via Bassano, in zona Stadio, collegato al centro con corse di bus navetta ogni 10 minuti e grazie al quale è possibile raggiungere piazza Matteotti in soli 4 minuti.

Nei giorni della sperimentazione, fino alle 17, sarà dunque possibile fare gli acquisti e lasciare i pacchi in deposito nei negozi che aderiscono all’iniziativa: Kasanova+ (corso Palladio 61); Outlet del Kasalingo (contra’ S. Barbara); Benetton (corso Palladio 99); Fap (corso Fogazzaro 55); Bambù by Il Pagliaio (corso Fogazzaro 58); Tigotà (corso Palladio 151 e piazza Castello 22). V.E.Lo.Ce., il servizio distribuzione di merci in centro storico con mezzi elettrici, recupererà i pacchi negli esercizi commerciali aderenti e li recapiterà alla garitta del parcheggio di via Bassano, dove potranno essere ritirati a partire dalle 18 e fino alle 20. Il servizio di deposito e recapito pacchi sarà gratuito. La tariffa giornaliera per l’utilizzo di parcheggio e bus è di 2,40 euro (a persona). Il biglietto cumulativo, utilizzabile fino a cinque persone, ha un costo di 3,60 euro. (a.mat.)

