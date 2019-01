Leva obbligatoria, ministro Trenta: «idea romantica, non serve»

Condividi

Linkedin email

Il ritorno della leva obbligatoria? «Continuo a ritenerla un’idea romantica». Questo il commento del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in un’intervista a Il Giornale. «Penso che la leva sia inadeguata rispetto ai tempi che stiamo vivendo – spiega il ministro -. Abbiamo un esercito di professionisti che deve restare tale e non abbiamo neanche le caserme, le risorse, ma soprattutto non c’è la necessità di sostenere, al momento, una leva così come ce la ricordiamo».

Invece, spiega Trenta, «sto dando una grande importanza ai civili. L’ho dimostrato tenendo per me la delega ai sindacati. In questo momento si sta lavorando molto su un dossier che riguarda la formazione, che partirà a breve, per circa 3 mila civili. Grazie alle assunzioni straordinarie autorizzate dalla legge di bilancio, nel triennio 2019-2021 sono ora garantite alla Difesa almeno 1.147 assunzioni di personale civile con profilo “tecnico”, in linea con il piano emergenziale tracciato». (r.a.)

(Ph. Imagoeconomica)