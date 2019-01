Si sveglia in cella frigorifera dell’obitorio, muore per ipotermia

Condividi

Una 62enne, dichiarata morta qualche ora prima, si sveglia in una cella frigorifera dell’obitorio e muore per ipotermia. L’incredibile vicenda è accaduta in Russia. La donna si era sentita male durante una festa con parenti: non respirava più e la polizia, giunta sul posto, ha certificato la morte senza chiamare i soccorsi. E’ stata portata nella cella frigorifera dell’obitorio ma, dopo qualche ora, la scoperta choc: un dipendente si era avvicinato per attaccarle la targhetta con le generalità al piede e si è accorto che la donna aveva gli occhi aperti ed era vigile.

A quel punto ha dato l’allarme: la 62enne è stata subito soccorsa ma dopo 40 minuti è morta per arresto cardiaco dovuto all’ipotermia. I medici ne sono certi: poteva salvarsi. La polizia ha avviato un’indagine per identificare eventuali responsabili: «gli agenti che hanno dichiarato il decesso senza accertamento medico non hanno seguito la procedura standard». (a.mat.)

