Tav, M5S: «a italiani non serve, non sprecheremo loro soldi»

I deputati M5S della Provincia di Torino, Luca Carabetta, Davide Sarritella, Jessica Costanzo, Celeste D’Arrando e i senatori del MoVimento 5 Stelle Alberto Airola ed Elisa Pirro in una nota congiunta parlano della Tav. «La posizione del MoVimento 5 Stelle è chiara. Aspettiamo i risultati che emergeranno dall’analisi costi-benefici dell’opera per poter prendere le dovute decisioni, quelle migliori per contribuire alla crescita del nostro Paese. Rimane la contrarietà per un’opera che, a nostro avviso, di strategico ha ben poco, – proseguono i parlamentari -. Spendere oltre 20 miliardi per far risparmiare 40 minuti a un treno merci? Una follia, se si pensa ai reali problemi degli italiani. Ci preme intervenire per la messa in sicurezza di strade e ponti dissestati, garantendo servizi di trasporto efficienti da Nord a Sud».

«Dobbiamo concentrare le risorse per investire nei treni per i pendolari, in mobilità sostenibile, potenziando collegamenti e messa in sicurezza di tutte le strade sul territorio nazionale. Nel contratto di governo abbiamo scritto di voler ridiscutere integralmente l’opera, ed è ciò che stiamo facendo. Non faremo spendere ai cittadini neanche un centesimo sapendo che potrebbe essere speso meglio», concludono i deputati e i senatori del MoVimento 5 Stelle. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)