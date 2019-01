Un caffè con la Ferragni, ecco quanto è arrivata a spendere una fan

Condividi

Linkedin email

5700 euro per bere un caffè con Chiara Ferragni a Palazzo Parigi, un hotel a quattro stelle in centro a Milano. E’ questa la cifra sborsata da una fan che si è guadagnata la possibilità di passare del tempo a tu per tu con la fashion blogger italiana più potente al mondo. L’unica consolazione è che si trattava di un’iniziativa benefica per sostenere il progetto di White Mathilda, associazione che si batte contro la violenza sulle donne. L’asta è stata seguita da CharityStar, la piattaforma online dedicata all’organizzazione di incontri con personaggi famosi. Le offerte sono state ben 103 e vincere un utente di nome Poulsenjr. (a.mat.)

(ph: Instagram @chiaraferragni)