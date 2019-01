Verona, annuncio di lavoro sui social è una trappola: studentessa violentata

Condividi

Una studentessa di Verona il 10 gennaio scorso ha risposto ad un annuncio di lavoro sui social di due coniugi 30enne che cercavano una baby-sitter per il loro figlio. Dopo il primo contatto telefonico con un breve scambio di informazioni, le parti si accordano per far iniziare il lavoro alla giovane la sera stessa. La donna si è offerta di passare a prendere in macchina la studentessa ed accompagnarla fino all’abitazione, ma era tutta una trappola. Una volta salita a bordo, la moglie si è diretti verso una zona deserta dove ad attenderle c’era il marito.

Qui la studentessa è stata costretta a scendere e, sotto minaccia di un taglierino, ha dovuto subire violenza. Successivamente l’uomo, per cercare di intimorirla, l’ha fotografata nuda e minacciata che se avesse contattato la polizia avrebbe diffuso quelle immagini sul web. Ma la ragazza ha preso coraggio e sporto querela presso la Questura di Verona. I due coniugi sono stati arrestati e dovranno rispondere a vario titolo di violenza sessuale aggravata dall’uso del taglierino e sequestro di persona. (a.mat.)

