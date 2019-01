«Vieni a messa, non aspettare che ti portino altri»: prete veneziano attira fedeli così

Condividi

Cosa non si fa per attirare più fedeli! Il prete di San Giorgio al Tagliamento ha davvero superato se stesso. Don Vincenzo Quaia ha infatti appeso nella bacheca in ingresso della chiesa in provincia di Venezia, un manifesto piuttosto curioso (definito da alcuni inquietante) che sta facendo discutere fedeli e non, anche sui social. Sul poster si vedono alcune persone che accompagnano una bara lungo la navata di una chiesa e sopra lo slogan: “Vieni a Messa…non aspettare che ti portino gli altri“. Voi che ne pensate? Trovata geniale o di cattivo gusto? (a.mat.)

(ph: Facebook sei di San Giorgio al Tagliamento se…)