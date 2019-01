Vittime Salvabanche: «rischio stop risarcimenti fino al 2020? Una beffa»

Condividi

L’eventuale congelamento fino al 2020 dei fondi stanziati in manovra per i risparmiatori vittime dei crac delle

banche «sarebbe una beffa assurda, significherebbe un altro anno di incertezze e di gente che non verrà rimborsata». Lo dice all’Adnkronos la presidente dell’associazione Vittime del Salvabanche, Letizia Giorgianni (in foto), commentando le ricostruzioni della stampa in merito al parere inascoltato dato dai tecnici del Mef sulla norma in legge di bilancio, passata con la fiducia in Senato, e che potrebbe esporre l’Italia a una procedura di infrazione per aiuti di Stato.

«C’è stata una sordità poco saggia – aggiunge Giorgianni – e se a febbraio verrà aperta questa procedura, non importa chi ha ragione: le risorse verranno congelate. Immagino ci sarà un dialogo con l’Europa, ma questo dialogo non doveva essere aperto prima? Noi non vogliamo alimentare alcun allarmismo, forse sono solo indiscrezioni o notizie vere a metà, ma il governo adesso ha il dovere morale di fare chiarezza», conclude. (r.a.)

(Ph. Letizia Giorgianni / Facebook)