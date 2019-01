Arriva in Italia la cannabis per cani e gatti

Condividi

La marijuana light ad uso terapeutico si allarga: arriva in Italia la cannabis anche per i cani ed i gatti. Verrà venduta sotto forma di olio «specificamente studiato per aiutare i nostri amici a quattro zampe, nei casi in cui

questi non reagiscano adeguatamente alle cure farmacologiche normalmente impiegate». Ad annunciarlo la startup JustMary.fun che distribuisce prodotti a base di cannabis legale.

«Questi oli vengono somministrati per alcune patologie come artrosi, deficit cognitivi e malattie neurologiche», spiega l’azienda. Un metodo «assolutamente sicuro» che «interagisce con il sistema endocannabinoide di cani e felini, sistema che influenza notevolmente il corretto funzionamento fisiologico, e che svolge un ruolo in altri sistemi essenziali per l’organismo. Questo lo rende utile per la somministrazione in casi di animali che non reagiscono in maniera adeguata alle normali cure impiegate, contro, per esempio, l’epilessia». (a.mat.)

