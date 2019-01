“Asenblea Veneta”: «catalani in galera da 1 anno, il governo cosa dice?»

Condividi

Il movimento “Asenblea Veneta”, che lavora per la piena autodeterminazione del Veneto, rivolge un appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai due vicepresidenti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per sapere quale risposta sia stata data alla richiesta di sostegno avanzata dagli indipendentisti catalani rinchiusi da più di un anno nelle carceri spagnole. A metà dicembre, ricorda “Asenblea Veneta” in una nota, quattro politici catalani detenuti (Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn e Jordi Sanchez) hanno scritto alle autorità europee e ai governi dei Paesi membri dell’Unione Europea per chiedere solidarietà nella loro battaglia in difesa della giustizia. «I prigionieri politici, che nel 2017 tentarono di far votare la popolazione in un referendum consultivo sull’indipendenza della loro comunità, stanno subendo un trattamento inaccettabile nell’Europa di oggi».

«“Asenblea Veneta” – conclude il comunicato – teme che il governo italiano non abbia dato alcuna risposta alla richiesta di sostegno dei prigionieri politici. Se le cose stessero così, la Repubblica italiana sarebbe complice di un regime come quello spagnolo che è sempre più oppressivo, non rispetta i diritti individuali, rifiuta di riconoscere il diritto all’autodeterminazione dei popoli e viola costantemente perfino le sue stesse leggi». (r.a.)

