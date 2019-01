Brexit, Farage: «si va verso secondo referendum, vinceremo di nuovo»

Condividi

Dopo la sonora bocciatura di ieri sera alla Camera dei Comuni dell’accordo sulla Brexit, «vedremo tentativi di cambiare la legislazione, di estendere l’Articolo 50, e una spinta, da qui e a Westminster, per tentare di avere un secondo referendum. È chiaramente quello che l’Ue vuole». È quanto afferma il cofondatore dello Ukip, Nigel Farage (in foto), a Strasburgo a margine dell’assemblea plenaria dell’Europarlamento. Nel caso in cui l’eventualità di una seconda consultazione popolare si concretizzasse – riporta Adnkronos – Farage si è anche detto certo di una nuova vittoria dei “leavers” «con ancora più voti». Tuttavia, tutti i più recenti sondaggi indicano che la maggioranza degli inglesi, “scottata” da due anni di caos istituzionale e dalle fosche prospettive economiche, voterebbero per rimanere nell’Unione europea.

Dopo l’exploit alle elezioni europee del 2014, quando ottenne il 27,5% dei voti, alle ultime elezioni politiche del 2017 – successive al referendum sulla Brexit – lo Ukip è praticamente imploso, racimolando appena l’1,8% dei consensi e restando fuori dal parlamento di Westminster. Farage, alleato del Movimento 5 Stelle nel gruppo Efdd in Europa, sconta in particolare le bugie raccontate durante la campagna per il “leave” (su tutte, i presunti risparmi del sistema sanitario e i manifesti che paventavano un’invasione di migranti, mai arrivata Oltremanica) e l’apertura all’estrema destra inglese, vista di cattivo occhio dalla grande maggioranza dei sudditi di Sua Maestà.

(Ph. Alexandros Michailidis / Shutterstock)