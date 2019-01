Briatore: «Di Battista? Non so chi sia. Di Maio e Salvini? Saranno mica una coppia»

Condividi

«Di Battista? Non so chi sia, conosco Grillo. Di Maio e Salvini? Saranno mica una coppia questi due». Flavio Briatore, intervistato prima di entrare all’evento promosso dall’associazione “Fino a prova contraria” di Annalisa Chirico a Roma, ne ha proprio per tutti. Durante la serata si è parlato di giustizia, tema molto caro all’imprenditore: «è un argomento molto importate, una nuova giustizia è l’impresa che serve all’Italia. Servono processi veloci e giudici che prendano decisioni. Io, per esempio, sono in processo da 10 anni». (a.mat.)

Fonte: Il Fatto Quotidiano

(ph: imagoeconomica)