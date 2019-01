Di Maio partecipa a #10yearschallange: «miei valori non sono cambiati»

Condividi

Linkedin email

Anche Luigi Di Maio ha deciso di partecipare al trend del momento, il gioco social #10yearschallenge che consiste nel pubblicare una propria foto 10 anni fa. Il leader dei 5 Stelle: «10 anni fa il MoVimento 5 Stelle sarebbe nato nel giro di pochi mesi e io ero così. Qui andavamo a Roma in pullman alla manifestazione di Salvatore Borsellino delle Agende Rosse. Da allora i miei valori e i miei principi non sono cambiati, sono cresciuti assieme a me e sono orgoglioso dei risultati raggiunti con i miei compagni di strada anche grazie all’impegno di tutti voi. Per il resto… giudicate dalla foto! Meglio prima o meglio adesso?». (a.mat.)