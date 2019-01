«Django organizza serata per negare tragedia foibe: inorridito»

Condividi

Pubblichiamo la nota di Davide Visentin, consigliere comunale di Treviso del gruppo “Mario Conte sindaco”.

A poco meno di un mese dal giorno del ricordo (10 febbraio) al cosiddetto centro sociale Django di Treviso viene organizzata, per sabato 19 gennaio, una serata con ospite il collettivo Nicoletta Bourbaki, un sedicente gruppo di lavoro che «lavora per contrastare riscritture e falsità storiche» e ancora «ha scritto un’utile guida che aiuta a riconoscere le bufale storiche e come difendersi da esse». Ovviamente, il tema centrale della serata saranno le foibe. Con chissà che argomentazioni quindi diranno che le foibe sono “falsità” o “bufale” storiche.

Ma ancora, questo collettivo sta lavorando per ricostruire il caso di Giuseppina Ghersi, la 13enne stuprata, seviziata ed uccisa da un gruppo di partigiani comunisti savonesi nel 1945. Anche qui, secondo loro, si tratta di una bufala. Nonostante sia ormai appurato come andarono le cose, questi revisionisti provano a negare o a far vedere in un altro modo anche questo. In un momento dove finalmente in Italia si parla di foibe e viene celebrato il giorno del ricordo, c’è ancora chi nega che la tragedia delle foibe sia esistita o, peggio ancora, la giustifica adducendo argomentazioni che non stanno nè in cielo nè in terra.

Da italiano sono inorridito solo nel pensare che serate di questo tipo possano venire organizzate e seguite, da amministratore spero che si possa fermare questa “conferenza”, che mi auguro sia solo una provocazione di cattivo gusto, nei confronti soprattutto di chi è stato vittima di quei momenti atroci. Le foibe sono una bruttissima pagina di storia del nostro Paese che va ricordata, non dimenticando le migliaia di martiri che morirono in maniera brutale con la sola colpa di essere italiani.

Davide Visentin

consigliere comunale del gruppo “Mario Conte sindaco”

