Lettera di minacce a Mentana e La7: «punirvi è un dovere, boia chi molla»

Condividi

Linkedin email

Enrico Mentana ha ricevuto una lettera di insulti e minacce ed ha deciso di renderla pubblica su Instagram. La missiva inizia così: «caro Mentana, la tua enfasi che ti fa venire la bava contro chi è stato eletto dal popolo è vomitevole». Il misterioso mittente poi definisce La7 «un ricettacolo di comunisti» e giù insulti come “maiale”, “putt…”, “leccac…”, riferiti in particolare all’editore di La7, Urbano Cairo, e vari volti noti della rete, da Lilli Gruber a Francesca Fanuele, da Giovanni Floris a Riccardo Formigli, da Marco Damilano a Massimo Giannini. La lettera, che contiene anche fantasiosi riferimenti storici, si conclude con «punirvi è un dovere» e «Boia chi molla», accompagnati da una svastica. Mentana ha commentato così la missiva: «non ho nessuna voglia di drammatizzare né di fare la vittima. Pubblicare la lettera sui social mi pareva la giusta punizione per un interlocutore del genere. Per far capire cosa c’è in giro». (a.mat.)