Multa se passi con il semaforo rosso? Ora vale anche per il giallo

La multa che scatta per gli automobilisti che violano il codice della strada passando con il rosso ora varrà anche per il semaforo giallo. Lo ha deciso la Cassazione ricordando che in corrispondenza della luce gialla «il conducente è tenuto a rallentare e a predisporre il veicolo all’arresto». Lo riporta il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it.

La vicenda riguarda un’automobilista emiliana che aveva chiesto di annullare la sanzione perchè «la durata del giallo era stata troppo breve per permetterle di fermare il veicolo in sicurezza, alla linea di arresto e, quindi, evitarle di passare con il rosso». Condannata in primo grado, la donna aveva fatto ricorso. Ma gli ermellini hanno concluso che «dedurre l’insufficiente durata del giallo non basta a escludere la sanzione amministrativa per violazione della segnaletica stradale». (a.mat.)

(ph: shutterstock)