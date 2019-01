Oms, le 10 minacce più pericolose: tra queste anche i no vax

Condividi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato le 10 minacce più pericolose per il benessere dei cittadini. Nel decalogo si possono leggere malattie terribili come Ebola e Sars, condizioni ambientali e comportamenti sbagliati come quelli messi in atto da chi rifiuta i vaccini. Andando per ordine al primo posto troviamo l’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici (nove persone su dieci respirano aria inquinata e le microparticelle inquinanti possono penetrare nei sistemi respiratori e circolatori, danneggiando polmoni, cuore e cervello, e uccidono ogni anno 7 milioni di persone). Seguono tutte le malattie non trasmissibili come il diabete, il cancro e le malattie cardiache (sono responsabili di oltre il 70% delle morti nel mondo. I fattori di rischio sono consumo di tabacco, inattività fisica, abuso di alcol, diete malsane).

Gli esperti puntano il dito anche contro chi non si vaccina. Secondo quanto scritto, chi si rifiuta vanifica i progressi compiuti nella lotta a malattie che un tempo potevano essere mortali. Con i vaccini si evitano circa 3 milioni di morti all’anno e altri 1,5 milioni potrebbero essere evitati se la copertura globale delle vaccinazioni migliorasse. Il morbillo ha registrato un aumento del 30% dei casi a livello globale. Tra i motivi che portano le persone a rifiutare di vaccinarsi ci sono il compiacimento, la difficoltà nell’accedervi e la mancanza di fiducia nei confronti di chi lo consiglia.

Gli altri obiettivi dell’Oms si focalizzano sul rischio di un’altra pandemia influenzale globale che non si sa quando colpirà e quanto sarà grave. Gli altri sei obiettivi dell’Oms riguardano le situazioni di fragilità nei paesi colpiti da crisi ambientali come la siccità e la carestia o conflitti che colpiscono sempre i più deboli. L’antibioticoresistenza che rischia di riportarci a quando non era facile trattare infezioni come polmonite, tubercolosi, gonorrea e salmonellosi. Gli altri fronti riguardano le emergenze legate a Ebola e Dengue; il contrasto all’Hiv e infine il potenziamento dell’assistenza primaria. (a.mat.)

