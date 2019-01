Perché pagare l’acqua? Il caso Hera a Padova

Condividi

Dopo un anno e tre mesi è in dirittura d’arrivo al Comune di Padova la proposta di delibera presentata da Comitato Acqua Bene Comune, mille cittadini a posto con le bollette. Tre commissioni consiliari riunite hanno affrontato venerdì la questione ma l’iter non è concluso: ora la conferenza dei capigruppo deciderà quale testo definitivo avrà la delibera, e se sottoporla al voto del consiglio comunale. Il sì è praticamente scontato, il contenuto un po’ meno, è probabile che ci siano delle «correzioni» alla proposta. Ma cosa chiede il Comitato? Tre cose: 1) in caso di morosità deve comunque essere garantito il minimo vitale (50 litri al giorno), indipendentemente dal reddito del cittadino; e la condizione di morosità deve essere accertata da un giudice, non dal gestore. 2) gli scaglioni tariffari devono essere calcolati pro capite, a seconda del numero dei componenti della famiglia; e ci devono essere scaglioni anche per le voci «fognatura» e «depurazione». 3) la creazione di un fondo di riserva per le utenze disagiate, alimentato dagli utili del gestore.

Se il Comune approverà in tutto o in parte la delibera, questa verrà trasmessa all’Ato, ente regolatore delle tariffe, che a sua volta potrà recepirla o respingerla, dopo aver ascoltato il gestore. Il quale è Aps Acegas Amga, società comunale però confluita in Hera, multiutility (acqua gas elettricità rifiuti servizi vari) al quarto posto in Italia ma con vocazione multinazionale. Hera è pubblica ma aperta al capitale privato, infatti è quotata in Borsa. Questo il quadro d’assieme. In realtà questa storia d’acqua passa dai principi generalissimi, «l’acqua è un bene comune», ai numeri delle bollette, attraverso una sfilza di autorità competenti, sentenze della magistratura, norme e regolamenti, società pubbliche e miste, enti locali… prima di arrivare ai cittadini. Fatale infilarsi nei tecnicismi. Dopo tutto questo, il detto «facile come bere un bicchier d’acqua» scricchiola assai. Il vero punto del contendere è se l’acqua «bene comune», cioè non merce, cioè senza proprietari perché della collettività, possa dar luogo a profitti.

Gli italiani, votando il relativo referendum nel 2011 (27 milioni di cittadini al voto, 96% di sì) hanno detto che l’acqua è di tutti e, con il secondo quesito, che non ci si può guadagnare. Per cui, nella bolletta, la voce «remunerazione del capitale investito» andava abrogata. Semplicemente, non è successo. Anzi, sostituendola con la voce «costo risorsa finanziaria», l’utile del gestore è rimasto conteggiato nella bolletta, a carico degli utenti. Ma allora l’acqua si paga? No, dicono i gestori, si paga il servizio. Non è che basti piantare un tubo per terra, per avere l’acqua. Ci vogliono acquedotti, personale, tecnologie, insomma è un lavoro, e su questo lavoro noi guadagniamo. Il concetto è evidente quanto sottile: perché, gestendo l’acqua, l’utile sarebbe vietato. Lo dice la Cassazione, ma il Consiglio di Stato la smentisce: se le società di gestione sono s.p.a. il loro obiettivo è il profitto, le azioni devono avere dei dividendi.

Alla fine del girotondo, l’utente pagando il servizio paga l’acqua, e gli utili finiscono nelle tasche dei gestori che sono sì pubblici ma a partecipazione privata. Hera, per esempio, retrocede al Comune di Padova, via ApsAcegasAmga, la sua quota di utili, ma distribuisce anche ai suoi azionisti privati dividendi. Ci sono quindi privati che guadagnano con l’acqua, alla faccia del referendum, rimasto praticamente disatteso. Dice il Comitato: l’utile dell’acqua, dopo aver pagato tutti i sacrosanti costi, deve essere dei cittadini, adoperatelo per abbassare le tariffe e aiutare chi non ce la fa. Peccato che per Padova e gli altri comuni serviti da Hera, non si sappia a quanto ammonti questo utile. «Il dato non è disponibile», dice Hera, il che non significa che non lo sa ma che non vuole dirlo. Atteggiamento sorprendente per una società pubblica. «Lo comunichiamo all’Ato, secondo legge»: ma perché questa cifra dev’essere segreta? Si dice che si aggiri attorno ai 3 milioni di euro.

Hera retrocede al Comune di Padova 4,3 milioni di euro per la sua partecipazione, che comprende anche gli altri servizi (elettricità, gas). Eppure, solo dall’acqua, il Comune potrebbe avere utili per 3 milioni. Invece che bocche cucite, ci vorrebbe un chiarimento. Il Comitato ha scoperto, anni fa, che in bolletta fognatura e depurazione venivano fatte pagare anche a chi non le aveva. E’ finita che Aps ha dovuto rimborsare 3538 utenti per un totale di oltre 3 milioni di euro (dati a gennaio 2016). L’equivalente dell’utile di un anno. La battaglia civile per l’acqua di tutti si è concentrata sulla difesa dei morosi, cioè di chi non paga. Furbetti? Magari qualcuno, ma nella stragrande maggioranza famiglie disagiate. I padovani pagano, quasi tutti, e sono 250 mila. Nel 2016 i morosi sono stati 1871 utenti, l’1,17% per un credito di 200 mila euro. Nel 2017 salgono a 2650, l’1,6% per un buco di 410 mila euro. Nel primo semestre 2018 si sale a 4800, con mancati introiti per 490 mila euro. Percentuali irrisorie, ma cifre importanti. Le bollette costano, in dieci anni sono aumentate del 30%, negli ultimi tempi del 7-9%, proprio per garantire l’utile. Non esiste modo di «qualificare» i morosi: se sono furbetti, distratti, disagiati o poveri sul serio.

I servizi sociali del Comune aiutano 140 famiglie. Poi c’è il «bonus acqua», 7 euro dati a chi dimostra, carte alla mano, che è in difficoltà. Ma, dice il Comitato, su una bolletta media di 85 euro, è solo il 9%. Ridicolo: l’acqua bene comune va data gratis a chi non ce la fa. Tanto più che questi 7 euro li pagano gli altri utenti, mica il gestore. Tanto più che nei bilanci è prevista di default una «quota morosità», pagata in bolletta da tutti i non morosi, del 2,1%. Ma se i morosi sono sotto questa percentuale, Hera dalla morosità addirittura guadagna. E se riesce a recuperare il dovuto guadagna due volte. Insomma, ci si può perdere nelle cifre, e i principi sfumano all’orizzonte. Stupisce, comunque, che la morosità sia in aumento, l’anno scorso esponenziale. Ai morosi non si può tagliare l’acqua, perché oltre che comune è un bene primario. Se non pagano, dopo gli avvisi di rito si limita l’erogazione, 50 litri al giorno, ma a futura memoria vengono messi in conto anche quelli, «a tariffa agevolata», dice Hera. Pensate che con uno sciacquone del water se ne vanno 12 litri.

In realtà dietro questi centesimi di euro o pochi euro ci sono realtà sociali marginali (sempre meno marginali) ma esistenti. C’è soprattutto l’altalena o il conflitto tra diritti e business. Hera è una società per azioni e deve guadagnare, anche con l’acqua. A Napoli hanno trasformato la loro azienda comunale da s.p.a in azienda di servizi. Hanno utili anche loro, 3 milioni nel 2016, e li lasciano tutti lì. L’azienda si chiama ABC, Acqua Bene Comune. Il referendum non ha cambiato praticamente nulla. L’Onu ha riconosciuto il diritto all’acqua come diritto umano fondamentale, ma chiedete in Africa. C’era arrivata prima la Bibbia: dar da bere agli assetati è la seconda opera di misericordia corporale, l’acqua si deve dare anche ai nemici. Ci sono bellissime incisioni settecentesche degli «acquaioli», venditori d’acqua, che non sapevano di vendere un servizio. Sarà un caso che i soldi, quelli veri, si chiamano «liquidi»?

