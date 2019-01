Tav, quello strano fronte trasversale che dice no al referendum

Condividi

Linkedin email

“Tav, no delle imprese al referendum”: così titolava il Corriere del Veneto di oggi. Noi possiamo anche capirli (ma giammai giustificarli), i presidenti delle associazioni di categoria del Veneto che non capiscono il senso e l’utilità di un referendum, del tutto eventuale per non dire improbabile, sul treno ad alta velocità. Mettiamoci nei loro panni: da buoni capitani d’impresa, sono molto poco abituati alla democrazia, specialmente quella diretta che ne é la quintessenza. Dopotutto nelle aziende i dipendenti non hanno diritto di veto, al massimo di parola. Perciò a loro l’idea di mettere ai voti qualcosa che, sempre per loro, é di capitale importanza, psicologicamente equivale a voler introdurre i consigli di autogestione operaia nelle fabbriche: pazzia.

Ma é sul piano politico che la faccenda non quadra. Pensiamo all’opinione pubblica prevalente in Veneto: anche se ai contrari può costare ammetterlo, un’opera come il Tav dovrebbe incontrare una maggioranza a sostegno abbastanza scontata. Almeno sulla carta, stando alla geografia dei favorevoli nell’attuale panorama. Cioé tutti: centrodestra e centrosinistra insieme, eccezion fatta per il M5S (24% alle politiche dell’anno scorso, 10% alle regionali 2015) e per i lillipuziani di sinistra più o meno radicale e ambientalista. Ovviamente, le urne non aprirebbero solo in questa Regione. E naturalmente, come in ogni votazione referendaria, l’esito si giocherebbe più su quanti vanno alle urne, più che su come voteranno. In passato, temi ostici o di nicchia sono stati disertati trasformandosi in autogoal per i promotori. Ma il Tav, pur essendo in realtà un argomento fatto di cifre che necessita di conoscenze più approfondite di una veloce lettura di titoli di giornale, é diventato tuttavia una questione-simbolo, che come hanno dimostrato le due manifestazioni Sì Tav di Torino, fa da spartiacque fra due concezioni di sviluppo e di economia: quella che piace a Confindustria, Confartigianato, Lega, Pd, Corriere della Sera, giornaliste-del-Foglio-che-organizzano-cene-trasversali-a-prezzi-da-insulto, ovvero costruire il più possibile sulla fiducia, ossia alla cieca, l’importante é la crescita a spese dello Stato; e quella che pensa sia meglio dir di no a un gigantesco spreco, che sfigura ancor più di quanto già non lo sia già quel che resta del paesaggio padano. E che passerebbe sopra la testa dei cittadini interessati.

A meno, appunto, di non farci un bel referendum sopra. La proposta, come si sa, é del leader leghista Matteo Salvini, e non del M5S. Secondo noi, é una mossa tattica, che fatalità é uscita dal cappello il giorno dopo lo smacco ricevuto dal ministro degli interni da parte del premier Conte sull’accoglienza dei migranti, e rigira contro i grillini il loro progetto di modifica costituzionale per introdurre il referendum propositivo vincolante (accettato anche dalla Lega, con il compromesso del 25% di quorum per la validazione). Simpatico che la posizione dei Finco (Assindustria VenetoCentro) e Bonomo (Confartigianato Veneto) collimi con quella del presidente della Camera, il pentastellato di sinistra Roberto Fico, e in generale con quella del Movimento, che vorrebbe referendare un po’ su tutto tranne che su questo. Politicamente, si capisce: troppo il rischio. Ma quanto a coerenza, é un altro brutto colpo.

Sia come sia, consultivo o vincolante, non si vede perché mai il popolo, detentore della sovranità come da suprema Carta, non possa esprimersi. Salvini ha ricordato il modello svizzero. Giusto. Non é che siccome la Confederazione Elvetica ha un passato diversissimo dal nostro, questo debba vietare a priori e in assoluto l’ipotesi di adottarne l’esempio, se coerente con ciò che intendiamo per democrazia. Ecco, qui sta il quibus: é il governo del popolo, cioé il popolo che governa, oppure é il governo per il popolo, cioé il popolo che si limita a scegliere da chi essere governato? In altri termini, ci vuole più democrazia diretta, o basta quella rappresentativa, che dai sommi liberali é pacificamente considerata post-democrazia, che poi vuol dire non-democrazia? Rispondiamo così: se il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker, per gli amici “Lambrusco di modi”, oggi si scusa col popolo greco per la troppa austerità, forse vuol dire che quando i cittadini ellenici votarono no al piano di strozzinaggio dei creditori nel 2015, quel referendum era sacrosanto, e soprattutto avrebbe dovuto essere rispettato dal governo Tsipras, il quale invece, in nome della responsabilità (guarda caso, mantra invocato sul Tav e su tanto altro qui da noi), buttò nel cesso il verdetto e fece l’opposto. Ognuno tiri le proprie conseguenze.

(ph: imagoeconomica)