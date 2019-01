Treviso, brutto voto a scuola: il padre fa irruzione e blocca la lezione

Condividi

Il padre di uno studente delle scuole medie di Morgano (Treviso) rischia di essere denunciato per interruzione di pubblico servizio per aver fatto irruzione nella classe del figlio in seguito a un brutto voto. Come riporta Marco Filippi sulla Tribuna a pagina 24, il genitore si è recato nell’istituto del ragazzo e ha dapprima affrontato l’insegnante, quindi è entrato in aula e ha interrotto la lezione chiedendo agli alunni se il figlio meritasse quel voto. Insegnanti, preside e genitori sono stati chiamati a deporre e il dirigente scolastico ha avviato accertamenti interni per approfondire l’accaduto. Il genitore rischia ora fino a un anno di reclusione.



