VIOFF per l’Altopiano di Asiago, gli esperti incontrano le scuole

Vicenza si prepara ad accogliere da domani giovedì 17 a domenica 20 gennaio, l’edizione winter 2019 di “VIOFF Golden Wood edition“, il Fuori Fiera ideato dal Comune di Vicenza per promuovere la città e le sue eccellenze in occasione di Vicenzaoro January, uno dei più importanti e prestigiosi saloni internazionali dedicati all’oreficeria e gioielleria, organizzato da Italian Exhibition Group Spa (IEG). Il focus di questa edizione sarà l’Altopiano di Asiago, duramente colpito dal maltempo a fine ottobre 2018. Oltre ai diversi eventi sparsi per la città e le molte iniziative di raccolta fondi, che serviranno per aiutare la ricostruzione intelligente dei boschi abbattuti dal vento, venerdì 18 dalle 10.30 alle 12 al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza ci sarà un incontro didattico con gli istituti scolastici di Vicenza e provincia per sensibilizzare i giovani sul tema della sostenibilità ambientale e della ricostruzione di un ecosistema significativo per il territorio.

Durante l’incontro interverrà il fotografo “volante” di Asiago Fabio Ambrosini Bres che userà un approccio visivo, con filmati e foto, per spiegare l’evento atmosferico che ha colpito l’Altopiano di Asiago guardandolo il territorio da un punto di vista particolare: dall’alto. Si parla di 700-800 mila metri cubi di alberi caduti in mezz’ora (1 metro cubo è il volume una pianta di 40 centimetri di diametro alta 25 metri). Albrosini Bres spiegherà questo evento, che lui stesso descrive come eccezionale, dal punto di vista meteorologico: «si è trattato di un evento unico, non era mai capitato prima sul nostro territorio. Un vento di scirocco normalmente, quando spira forte, arriva ai 150 km/h e succede soprattutto nella Sicilia. Qui, nel nostro Altopiano, la centralina Arpav ha registrato sul monte Verena 168 km/h ma all’interno delle valli si è spinto ben oltre i 200 km/h».

Successivamente parlerà l’ex comandante regionale del Corpo Forestale, Daniele Zovi, che metterà a confronto i materiali fotografici di Ambrosini Bres con delle foto risalenti alla Prima Guerra Mondiale quando il territorio fu teatro dello scontro bellico dal primo giorno fino all’ultimo. «All’epoca si salvò solo il 20% dei boschi asiaghesi e questo portò alla più grande ricostruzione di boschi ad opera dell’uomo nella storia d’Italia con 10 milioni di alberi piantati tra il 1920 e il 1930. Una circostanza che ha avuto non ruolo non indifferente nell’evento accaduto a fine ottobre: i boschi, infatti, presentavano una certa fragilità strutturale derivata dal fatto che 100 anni fa si utilizzò un’unica specie, l’abete rosso, e le piante furono piantate troppo vicine l’una all’altra. Condizione che ha creato una “grande vela” che il vento ha spinto a terra». Zovi dà un consiglio per la ricostruzione: «dobbiamo imparare dalla natura osservando gli esempi che ci propone: un segnale di cui dobbiamo tenere conto è il fatto che molti esemplari di faggio e larice sono rimasti in piedi. La futura foresta dovrà avere una struttura che si basi sulla biodiversità, quindi dovranno essere usate molte specie, e ricche di età, quindi alberi più anziani ma anche piante più giovani».

L’incontro scolastico di venerdì si concluderà con l’intervento del direttore di Veneto Agricoltura Alberto Negro che spiegherà cosa può fare l’agenzia per aiutare il territorio di Asiago. «Noi abbiamo due vivai, uno in pianura a Montecchio Precalcino e uno in montagna a Pian dei Spin sopra il Cansiglio, dove, dopo aver recuperato i semi da alcune aree del Veneto che abbiamo identificato, seminiamo e facciamo crescere piante autoctone. Essendo gli unici sul territorio a farlo, ci mettiamo a disposizione per incrementare la potenzialità dei nostri vivai per essere in grado di fornire nel prossimo futuro le piantine per ripiantare i boschi nelle aree in cui sarà necessario. Purtroppo nessuno era preparato a quello che è accaduto e una pianta di abete rosso, piuttosto che di larice o di faggio ha bisogno di tempo per arrivare alla condizione ottimale per essere piantata. Per questo è necessario partire subito per poter avere pronte le prime piantine tra il 2020 e il 2022».