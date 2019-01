«Zaia vuole assegnare contributi a imprenditori con precedenti penali»

Condividi

La giunta regionale del Veneto «propone che la legge regionale 16/2018, quella sul cosiddetto “patentino di legalità”, non sia più applicata ai contributi erogati dalla Regione in alcuni settori tra cui quello dell’agricoltura. E, siccome il diavolo si nasconde nei dettagli, il codicillo “salva-condannati” viene inserito all’interno di una norma di “adeguamento ordinamentale in materia di viabilità silvo-pastorale, tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese”». Così, in una nota, il consigliere regionale Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) a margine della seduta della prima commissione. «La norma che la Giunta vorrebbe neutralizzare – spiega Ruzzante – è quella relativa alle nuove disposizioni che regolano l’accesso ai contributi regionali. È stata votata all’unanimità nel maggio scorso e stabilisce che chi ha avuto condanne superiori ai due anni sia automaticamente escluso da qualsiasi finanziamento di competenza regionale. La Giunta oggi propone di eliminare questi controlli in alcuni settori tra cui l’agricoltura».

La proposta, precisa Ruzzante, «è stata stralciata dalla prima e dalla terza commissione, in quanto determina condizioni di disparità di trattamento fra operatori di diversi settori di attività economiche ed è quindi palesemente contraria ai principi d’uguaglianza e ragionevolezza, costituendo dunque una fattispecie evidentemente incostituzionale. Resta però il punto politico: perché la Giunta vuole cancellare i controlli sui precedenti penali dei soggetti che chiedono contributi pubblici nel campo dell’agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale? Qual è l’interesse ad assegnare finanziamenti a soggetti che si sono macchiati di reati gravi, magari contro la pubblica amministrazione, magari mafiosi? Zaia si rende conto di cosa ha votato in Giunta? Ci dicano chi volevano aiutare, perché una norma del genere non nasce dal nulla… Eliminare i controlli sui precedenti penali quando non è ancora passato un anno dall’introduzione della norma votata e proposta dalle opposizioni – conclude Ruzzante – sarebbe una clamorosa marcia indietro. Così si rischia di dare soldi pubblici a chi ha rubato alla comunità, altro che certezza della pena». (r.a.)

