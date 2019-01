Banche fallite, M5S: pubblici i nomi dei debitori

Condividi

Più trasparenza per l’erogazione di crediti da parte delle banche, rendendo disponibile la consultazione degli importi e degli estremi di chi riceve i prestiti e di coloro che all’interno della banca li autorizzano. Più tutele per i risparmiatori truffati con un nuovo fondo “anti-furbetti”, stop alle pressioni degli amministratori sulle vendite dei prodotti finanziari e alle “porte girevoli” per le nomine tra istituti di vigilanza e di credito. E ancora, l’istituzione di una procura specializzata contro i reati finanziari e applicazione delle norme per bancarotta fraudolenta nel caso di risoluzione bancaria. Questi i correttivi allo studio per il cosiddetto “decreto salva-Carige” che, come riporta Marco Mobili sul Sole 24 Ore di oggi, potrebbero essere presentati nei prossimi giorni in commissione Finanze alla Camera (in foto, la presidente Carla Ruocco).

(Ph. Imagoeconomica)