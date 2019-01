Blocco anti-smog in Veneto, gli aggiornamenti provincia per provincia

Condividi

L’Arpav ha comunicato oggi, attraverso il suo nuovo bollettino, i dati validati sulle concentrazioni di Pm10 nell’aria confermando o modificando i provvedimenti in vigore attualmente. Vediamo la situazione nel dettaglio, provincia per provincia. Padova, precedentemente in allerta arancione, passa al livello di allerta rosso che prevede, in aggiunta ai blocchi già in vigore, il divieto di circolazione per i veicoli commerciali diesel euro 4 dalle 8.30 alle 12.30. Per i veicoli commerciai (N1, N2, N3) euro 4 diesel che svolgono servizio di carico/scarico e prevista una fascia oraria di esenzione dalle 8.30 alle 11.

A Treviso e Vicenza, invece, permane il livello di allerta arancione già in vigore precedentemente: non potranno quindi circolare i veicoli privati a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; i veicoli commerciali a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/C.

Infine Verona e Venezia segnano un miglioramento dell’aria e passano dall’arancione al livello verde che stabilisce il divieto di circolazione dal lunedì al venerdi dalle 8:30 alle 18:30 per i ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, per le autovetture a uso proprio a benzina Euro 0 e 1 e quelle diesel Euro 0, 1 e 2 e 3, per i veicoli commerciali diesel euro 0, 1, 2 e 3, oltre a limitazioni all’utilizzo degli impianti termici, al riscaldamento dei locali e alle combustioni all’aperto. Il prossimo aggiornamento dell’Arpav è previsto per lunedì 21 gennaio. (a.mat.)