Brexit, famiglia rientra in Italia dopo 20 anni: «a Londra clima d’odio»

Condividi

Linkedin email

«Cosa ora succederà è difficile da prevedere anche se è assai probabile che si arrivi al 29 marzo con il “no deal” e questo sarebbe davvero un disastro». A dirlo è Costanza De Toma (in foto, a sinistra), cittadina italiana rientrata a Torino con la famiglia la scorsa estate a causa della Brexit, dopo quasi 20 anni trascorsi nel Regno Unito. «C’era un clima di odio. L’abbiamo fatto per i nostri figli», spiega all’Adnkronos. «L’esito del referendum è stato per i tanti europei che vivono nel Regno Unito e che credono nell’Europa una vera e propria scossa sismica. Inoltre già durante la campagna elettorale il clima nei confronti degli europei si era indurito anche perché per molti inglesi, sopratutto quelli di generazione più anziana, quel voto non è stato capito appieno ma è stato un sì o un no contro gli immigrati. Quindi, mio marito e io abbiamo ritenuto che non fosse educativo far crescere i nostri figli in quel clima di diffidenza che si era creato nei confronti dello straniero».

Ora, prosegue, «si punterà il dito sull’Europa, colpevole agli occhi dei britannici di non aver dato cosa il Regno Unito chiedeva, anche se in realtà sono gli inglesi che non sanno davvero che cosa vogliono». E rispetto all’ipotesi che si possa fare un nuovo referendum, precisa: «non credo sarebbe un’aberrazione, soprattutto visto come è stata manipolata l’opinione pubblica in campagna elettorale che poi si è espressa più di pancia che di testa. In ogni caso – conclude – la nostra vita è cambiata radicalmente. Mio marito e io abbiamo sempre lavorato nel Regno Unito dove abbiamo vent’anni di contributi pensionistici, una casa a Londra che non riusciamo a vendere e già perso il 20% dei nostri risparmi, quindi per ora restiamo legati a filo doppio con il Regno Unito». (r.a.)

(Ph. Costanza De Toma / Facebook)