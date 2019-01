Europa, “Bic Mac” addio: ecco perché

Condividi

Big Mac addio, almeno in Europa. Dopo quasi quattro anni di battaglia legale, il colosso americano McDonald’s ha perso la battaglia legale contro una catena di ristoranti irlandesi, la Supermacs, e pertanto non potrà più usare il nome “Big Mac” per il suo popolare panino. Lo ha stabilito è stato l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo).

Nel 2015 Supermacs aveva chiesto di registrare il marchio a livello europeo, ma gli avvocati di McDonald’s si erano opposti alla richiesta in quanto era troppo simile a quello del Big Mac. Due anni dopo la catena irlandese ha chiesto a sua volta all’Ue di cancellare il marchio “Mc”, e “Big Mac” di McDonald’s. Oggi è arrivata la decisione, contro la quale la catena mondiale di fast food ha già annunciato ricorso. Se confermata, l’iconico panino rimarrà in vendita ma dovrà cambiare nome. (r.a.)

