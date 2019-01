La carica dei 1600 “amici” di Peggy Guggenheim

Condividi

Amano l’arte e credono nell’importanza di sostenerla. Una comunità creativa ed eclettica di appassionati, famiglie, studenti, millennials, professionisti curiosi e dinamici. Chi sono? Sono gli “Amici” della Collezione Peggy Guggenheim, fedeli sostenitori del museo, e soprattutto ambasciatori delle innumerevoli attività che la Collezione, anno dopo anno, crea e sviluppa per loro. Peggy Guggenheim apriva al pubblico le porte di Palazzo Venier dei Leoni, e così, sulle sue orme, il museo persegue questa mission, ovvero quella di una costante formazione del proprio pubblico e dei suoi soci, attraverso tanti programmi che spaziano dall’arte alla cultura, all’intrattenimento.

Visite guidate, workshop, lezioni di storia dell’arte, incontri culturali, viaggi, concerti. Tantissime attività, che permettono di scoprire e approfondire non solo il programma espositivo che la Collezione presenta periodicamente, ma anche la ricca proposta espositiva di Venezia e del territorio. Le attività della Membership, infatti, si spingono oltre i confini cittadini e regionali, portando spesso i propri “seguaci” in visita in altre città italiane e straniere. Curatori, storici dell’arte, docenti universitari, critici, artisti, conservatori e specialisti: un team di esperti d’eccellenza spiega, approfondisce, dialoga, di volta in volta, su tematiche sempre nuove e appassionanti, fidelizzando una comunità di sostenitori in continua crescita. Il 2018 si è concluso con il ragguardevole dato 1.618 iscritti, il 23% in più rispetto all’anno precedente, una comunità creativa e appassionata che crede nella missione del museo e nel valore educativo e sociale della sue attività.

Dalle lezioni di storia dell’arte “Guggenheim Art Classes”, giunte alla loro sesta edizione, aperte a tutti, non solo ai soci, e sostenute da Garage San Marco SpA, a “Venezia H2O” programma pensato ad hoc per i soci della Family Card, quest’anno dedicato al tema dell’acqua e dell’ecosistema lagunare, in collaborazione con ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, We Are Here Venice, associazione non-profit e indipendente dedicata alla conservazione e alla valorizzazione di Venezia, e sostenuto dal Gufo, nota azienda italiana di abbigliamento per bambini. Dalle visite guidate a museo chiuso condotte dai curatori delle diverse mostre, a specifici approfondimenti legati alla tematica del restauro, dedicati ad alcuni capolavori della collezione permanente. E poi conferenze, preview, concerti. E ancora vantaggi unici, come l’entrata gratuita in tutti i musei Guggenheim (oltre a Venezia, New York e Bilbao), e in altri prestigiosi musei d’arte moderna e contemporanea in Italia, tra cui MART, MAXXI, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Castello di Rivoli, Palazzo Strozzi, Pirelli Hangar Bicocca, Fondazione Arnaldo Pomodoro. Senza dimenticare gli sconti nei negozi e nei Café dei Guggenheim e dei musei convenzionati, per godersi una pausa piacevole e un po’ di shopping a sostegno dell’arte.

Diversi sono i livelli di membership tra cui poter scegliere a seconda delle esigenze di ciascuno. Si spazia così dallo Young Pass, per i giovani under 26, all’Open Pass, che garantisce non solo l’ingresso alla Collezione ma anche ai principali musei di arte moderna in Italia. Dall’Individual, con il quale è possibile partecipare anche alle inaugurazioni delle mostre temporanee, alla Family Card, dedicata alle famiglie con vantaggi speciali per genitori e i figli, alla Dual Card, pensata per chi ama vivere l’arte in compagnia, per arrivare al Guggenheim Circle, che offre un calendario di visite e viaggi in Italia e all’estero. Da non dimenticare, all’ingresso del museo, il desk dedicato ai soci, con membri dello staff sempre pronti ad accogliere, informare e dialogare con questa comunità di “Amici” che sostiene la Collezione Peggy Guggenheim, sentendosi un po’ a casa. Perché amare l’arte significa anche sostenerla.