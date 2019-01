Lega ironica: «ecco Berlusconi di nuovo in campo alle europee»

Condividi

Silvio Berlusconi ha annunciato oggi che scenderà in campo per le europee e subito sono partiti gli sfottò sui social. Uno dei primi è il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari Costituzionali, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato una foto del telefilm di zombie The Walking Dead accompagnata dalla didascalia: «Berlusconi di nuovo in campo alle europee». (a.mat.)