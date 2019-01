Londra, premier May salva dal voto di sfiducia

Condividi

La premier britannica Theresa May ha superato il voto di sfiducia alla Camera dei Comuni. La mozione è stata respinta con 325 no, contro 306 sì. Già oggi sono in programma nuovi colloqui della premier May con i parlamentari dei diversi partiti per definire collegialmente un percorso alternativo a quello delineato nell’accordo bocciato dal parlamento di Londra.

In particolare, in giornata May vedrà tra gli altri i deputati Tory sostenitori della “hard Brexit” e il DUP, il partito unionista nordirlandese, entrambi contrari all’accordo sull’uscita dall’Ue raggiunto dalla premier con Bruxelles. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Shutterstock)