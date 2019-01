Mora: «picchiato in un campo rom e derubato di 40 mila euro»

Condividi

Lele Mora picchiato, derubato di 40 mila euro e successivamente minacciato in un campo rom a Milano. Ma cosa ci faceva lì con tutti quei soldi? Lo spiega il corriere.it. All’ex agente dello spettacolo, nel maggio scorso, era stato proposto un affare: 40 mila euro, appunto, per acquistare una partita di Dom Perignon con un guadagno previsto di 10 euro a bottiglia. Non volendo rinunciare all’affare, per recuperare il denaro necessario Mora ha coinvolto un’altra persona, un pluripregiudicato per rapina, porto d’armi, ricettazione e spaccio, e condannato anche per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e truffa.

«Ci hanno detto di seguirli in auto lungo il Naviglio, siamo arrivati su uno sterrato e poi ad un cancello. Ho capito solo a quel punto che eravamo in un campo nomadi – ha spiegato Mora agli inquirenti -. Ho mostrato i soldi, un uomo allora ci ha condotti all’interno della sua roulotte, ha finto di prendere delle bottiglie di champagne e mi ha strappato dalle mani il borsello con il denaro. Subito hanno fatto irruzione tante donne. All’improvviso urlavano: “Via, via c’è la polizia”, udivamo colpi di arma da fuoco, sono intervenuti altri uomini di corsa. Ci hanno malmenato e poi tutti insieme, a spintoni, ci hanno cacciato via dal campo».

Ma non è finita qui. Mora viene successivamente minacciato anche dall’uomo a cui si era affidato per trovare i 40 mila euro: «ti sei messo nei casini? – avrebbe detto il pluripregiudicato -. Ora rivoglio indietro i miei soldi. Entro domani alle ore 12 devi darmi 20 mila euro». L’ex agente dello spettacolo conclude: «avevo paura, si presentava sempre con cinque o sei uomini. Ho chiesto la somma in prestito a mio figlio e ho pagato. Non ho denunciato subito perchè temevo che a causa della mia notorietà, il fatto mi si ritorcesse contro». (a.mat.)

