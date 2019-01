Padova, gattini di poche ore lanciati da auto in corsa in fossato ghiacciato

Condividi

Una scena straziante quella che si è trovata davanti questa signora padovana mentre percorreva la strada di Arzerello, frazione di Piove di Sacco in provincia di Padova. Per caso la sua attenzione è stata richiamata da quattro sagome scure che galleggiavano nel fossato ghiacciato che affianca la carreggiata. E’ bastato avvicinarsi un po’ per capire che erano i corpi di quattro gattini con poche ore di vita. Qualcuno ha deciso di sbarazzarsene in una delle maniere più crudeli: chiudendoli in un sacchetto di plastica e lanciandoli dall’auto in corsa nel fossato ghiacciato.

«Siamo nel civilissimo nord, anno 2019. – scrive su Facebook la signora che ha visto la scena straziante -. Queste foto le dedico a coloro che ancora fermi al medioevo sostengono che sterilizzare sia contro natura. Buttare dei gattini appena nati in un sacco nel canale ghiacciato come lo chiamate, natura? Siete dei trogloditi schifosi ignoranti, non ci sono le parole. Ma sto giro vi hanno visto: veniamo a trovarvi cosi ci spiegate come chiamate questa schifezza!». Le telecamere di videosorveglianza presenti in zona, infatti, potrebbero avere ripreso la scena. Le foto sono state condivise anche sul gruppo Facebook “Sei di Pove di Sacco se…” lasciando scossi molti utenti. «Giusto che tutti sappiano che “gente” vive in mezzo a noi», scrive qualcuno. (a.mat.)