Pd Verona: «la città dell’amore non festeggerà San Valentino?»

Pubblichiamo una nota a firma di Elisa La Paglia, Federico Benini, Stefano Vallani, gruppo consiliare comunale Pd di Verona.

Il “format” della manifestazione Verona in Love, con il caratteristico cuore gigante in piazza, le gare di baci eccetera, si è trasferito già da un anno sulle sponde del lago di Garda, dove i suoi ideatori e organizzatori hanno trovato tutta la disponibilità economica e politica richiesta. Ci era stato detto che era meglio così, perché in tal modo al Comune di Verona sarebbero rimasti molti più soldi da gestire per altre iniziative. Benissimo. Ma dove sono quest’anno le iniziative?

A meno di un mese da San Valentino 2019 non si ha nessuna traccia di ciò che il Comune vorrebbe fare. Sito e pagina Facebook di “Verona in Love – Dolcemente Verona” la manifestazione che si era tenuta l’anno scorso, non sono aggiornate. Visitatori e turisti che, in periodo considerato di bassa stagione, vorrebbero venire a Verona, non sanno chi contattare per avere un programma, quindi non prenoteranno alberghi, ristoranti, guide turistiche. Il sogno di una Verona città all’avanguardia, europea e attrattiva per il turismo è forse destinato a svanire a causa dei tempi morti di questa amministrazione? Vorremmo risposte.

Elisa La Paglia, Federico Benini, Stefano Vallani

gruppo consiliare comunale Pd

