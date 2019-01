Sanremo: ecco quanto prenderanno Baglioni, Bisio e Raffaele

Condividi

Per Claudio Baglioni sarebbe pronto un compenso da 585 mila euro per la conduzione e la direzione artistica del prossimo Festival di Sanremo. Claudio Bisio e Virginia Raffaele, avrebbero invece firmato un precontratto rispettivamente «per una cifra di 450mila euro e 350mila». Lo scrive il Corriere della Sera, precisando che si tratta di «numeri in linea con il mercato televisivo (se no vanno tutti a Mediaset) e in equilibrio con quelli dello scorso anno». Identico il compenso di Baglioni, mentre Michelle Hunziker e Favino si portarono in banca rispettivamente 400mila e 300mila euro».

Secondo il quotidiano, tuttavia, in Rai si starebbe cercando di rivedere al ribasso le cifre per i comici Bisio e Raffaele, trattandosi ancora di un precontratto, e non di un contratto definitivo come quello di Baglioni. «Si dice che Viale Mazzini vorrebbe arrivare a 250mila euro per Bisio e a 150mila per Virginia Raffaele e sarebbe in corso una trattativa con l’agente Beppe Caschetto, che ha nella sua scuderia la comica e si sarebbe comunque occupato anche del contratto di Bisio». (r.a.)

