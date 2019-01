Serotonina, Houellebecq ha fatto di meglio. Anche se…

Condividi

Se ne sono sentite di tutti i colori, lo svarione letterario è, in fondo, un genere a tutti gli effetti. Nel grosso dei casi si è trattato, a ogni modo, di assurde prese di posizione e dichiarazioni di antipatia per il personaggio. È la condanna di essere famosi, non c’è scampo. Dopo tale profluvio di sparate e urla scomposte, non resta che tentare un’analisi un tantinello più ragionata di questo volume articolato e massiccio – oltre trecento pagine –, Serotonina, appena licenziato da Michel Houellebecq.

Partiamo da un dato di fatto: questa non è la sua opera migliore. Lo scrittore francese oramai è ricco – per carità, se l’è meritato –, ma se c’è una cosa che non auguro a un autore è di raggiungere il successo mondiale al primo testo. Del resto, non si segnalano casi di romanzieri che, arrivati finalmente a fare soldi, siano migliorati. Più che altro sono scaduti in modo imbarazzante. Quando non si ha più da sgomitare e sputare sangue per arrivare in cima, inutile negarlo, ci si adagia. Subentra poi quella sindrome che è certo valida nel commercio, ma artisticamente parlando mortale, del “squadra che vince non si cambia”. In sostanza, avviene più o meno quanto successo ad Andrea De Carlo che, a suo tempo, con Due di Due, centrò in pieno il colpo, proponendo una specie di Il giovane Holden in versione italiana, e da allora non ha fatto altro che riscrivere lo stesso testo – peccato, perché la qualità c’era. Houellebecq ha almeno in minima parte lo stesso problema. Per sua fortuna, però, lui non è De Carlo, ma un genio. Insomma, anche quando non è al suo meglio, la sua creazione ha comunque degli aspetti miracolosi.

Serotonina è scritto con una prosa che nessun altro riuscirebbe a padroneggiare, senza cadere miseramente in fallo. Houellebecq utilizza spesso virgole e punti e virgola, in luogo dei punti, unendo tre o quattro frasi in una sola. In tutto ciò, riesce comunque a non risultare pesante come il solito accademico in un saggio universitario. Certo, in quest’ultimo testo, ha il difetto di far parlare il suo personaggio alla stregua di un docente di letterature comparate, tra citazioni e riferimenti davvero improbabili per un ingegnere agronomo. Ma bisogna far finta di niente e capire che, nei suoi libri, il vero personaggio è sempre e solo uno, lui, Houellebecq. Fatto salvo tutto ciò, il romanzo del francese è godibilissimo e più di tutto è pregno, saturo, poliedrico.

L’argomento è uno e uno solo: il nostro tempo, l’Europa che stiamo vivendo. Naturalmente, da questo scenario di massima, derivano tante riflessioni che spaziano dall’importanza dell’amore, fino alla necessità della rivolta. Innegabilmente lo scrittore ci presenta un protagonista allo stremo delle forze, moralmente fiacco e lassista, devastato, che in ultimo vive di rimpianti, sperando solo di trapassare il prima possibile così da togliersi un peso. Attenzione, però, perché non è detto che un certo cinismo vada preso alla lettera. Houellebecq non fa l’apologia del disfattismo come gli eroi negativi nei fumetti fanno quella del male. L’apparente pars destruens potrebbe semplicemente sottendere una pars costruens non esplicitata e che spetterebbe al lettore cogliere. A onor del vero, infatti, il protagonista del romanzo, pur essendo un misantropo la cui volontà di vivere è ridotta al minimo, non dice che l’amore non esiste. Al contrario afferma di aver vissuto, amato, assaporato la gioia dello stare insieme, ma di essersi fatto sfuggire tutto a causa di una sorta di sbadataggine che il vivere comune instilla nell’uomo occidentale. Addirittura, riecheggiando il Ratzinger di Deus caritas est, asserisce che quel sentimento da lui provato verso certe donne, pur nelle sue declinazioni più triviali, è niente di meno che una manifestazione del divino in noi – altro che nichilismo!

Anche quando si trova al cospetto del vecchio amico di università, possidente terriero, oramai non più ricco, il messaggio che cerca di veicolare è che la lotta per i propri diritti è sacrosanta, per quanto, dati i processi di globalizzazione in corso oramai da decenni, quasi inesorabilmente votata allo scacco. In effetti, lo stesso protagonista ha blandamente provato, con la sua collaborazione all’interno del Ministero dell’Agricoltura francese, a fare qualcosa per gli agricoltori e allevatori locali, pur essendo stato annichilito nei suoi intenti dalla macchina burocratica.

Siete veramente sicuri, dunque, che Houellebecq sia solo un mortifero cantore della decadenza e le sue parole il rantolo di un malato terminale? A mio parere, no, se vi addentrate a leggere tra le righe, sforzandovi di comprendere che il nichilismo nello scrittore può essere un semplice velo ironico – ricordate Nietzsche e il suo “tutto ciò che è profondo ama la maschera”. Pertanto, non fidatevi dei recensori-scrittori che, rosi dall’invidia, vi incitano a gran voce a non leggerlo – piuttosto ascoltate tutti, poi ricordatevi sempre di usare la vostra testa.